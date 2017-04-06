В Екатеринбурге в Академическом микрорайоне горит строящаяся школа

Черный дым разносится по всему району.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.04.2017
В Академическом микрорайоне местные жители сообщили о черном дыме около торгового центра. Как рассказала НАШЕЙ Наталья Ташлыкова, там горит недострой.
— В Академическом пожар, горит вторая очередь школы №23, которая еще строится, — сообщила НАШЕЙ Наталья.
— К месту возгорании кровли на строящемся объекте по ул.Шаманова выезжали пожарно-спасательные подразделения: 3 единицы техники и 7 человек личного состава. Возгорание на площади 2 квадратных метров было потушено самими строителями еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Никто не пострадал, — уточнили в пресс-службе областного МЧС.
- Читательница Наталья получает за новость с видео 500 рублей.