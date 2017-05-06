На озере Свердловской области перевернулась лодка, погибли рыбаки

Они были в спасательных жилетах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.05.2017

Вечером 6 мая на озере Аятское под Невьнском перевернулась лодка, в котором было рыбаки. Все они погибли. Сейчас найдены тела троих из них, поиски четвертого продолжаются.

На рыбаках были спасательные жилеты, однако жизни они не спасли, лишь помогли сотрудникам МЧС найти тела на поверхности воды.

Поисковые работы будут продолжены сегодня. Ведутся поиски тела четвертого рыбака.