Наверх
Поиски на озере Аятском остановили, одного рыбака не нашли
13:00, сегодня
Сотни екатеринбуржцев возложили цветы к памятнику Георгию Жукову
12:04, сегодня
«С новым годом»: в Нижнем Тагиле выпал майский снег
11:42, сегодня
Радисты УрФУ отмыли памятник Попову в Екатеринбурге
10:31, сегодня
«Умная» дверь для дома
«Люди не могут сходить в церковь» РПЦ поддерживает запрет на работу гипермаркетов в выходные
09:18, сегодня3
«Ельцин Центр» получил премию «Европейский музей года»
08:44, сегодня
На озере Свердловской области перевернулась лодка, погибли рыбаки
07:44, сегодня
Приглашаем на субботник в Харитоновском парке в Екатеринбурге: за участие дарится вкусный обед
Мама пьет и не спешит забирать дочь: в Екатеринбурге нашли родителей двухлетней Даши, которая одна гуляла на улице
07:24, сегодня
В Екатеринбурге отлетевшая деталь грузовика снесла полголовы автослесарю
18:49, 06.05.2017
«Люди устали от зимы и серости»: в Екатеринбурге открылся «Огонь Пляж»
18:28, 06.05.2017
Ученые разработали пластырь, который снижает риск смерти от инсульта в два раза
17:49, 06.05.2017
В суде Первоуральска наркоторговец попытался покончить с собой во время оглашения приговора
16:59, 06.05.2017
В Екатеринбурге прошла реконструкция боя времен Великой Отечественной войны
16:12, 06.05.2017
В России появится единая база трудовых и образовательных достижений граждан
14:44, 06.05.2017
В Екатеринбурге сотрудники ДПС, уволенные за забытый в кафе автомат, подали в суд на полицию
14:23, 06.05.2017
Ученые открыли неожиданное свойство черного шоколада
13:51, 06.05.2017
В соцсети «ВКонтакте» появился опасный троянский вирус
13:25, 06.05.2017
В Екатеринбурге на месте Цыганского поселка появится новый микрорайон со школой и детсадами
12:46, 06.05.2017
На чем екатеринбуржцы будут ездить на работу и учебу, когда уберут более 10 привычных автобусных маршрутов
12:20, 06.05.20172
В 2018 году появится новый ЕГЭ по литературе
11:54, 06.05.2017
Чартеры в турецкую Анталью могут запретить
11:22, 06.05.2017
В Екатеринбурге ветерану на День Победы подарили просроченный майонез
10:52, 06.05.20172
В Екатеринбурге на одной улице сгорели три иномарки
10:17, 06.05.20171
Мощь боевой техники и военная слаженность: в центре Екатеринбурга прошла генеральная репетиция Парада Победы
02:30, 06.05.2017
Стены предлагалось оставить: опубликован проект реставрации уничтоженной епархией церкви в Екатеринбурге
22:02, 05.05.2017
Под Нижними Сергами водитель «Лады Гранты» при обгоне не справилась с управлением и погибла
19:50, 05.05.2017
В Екатеринбурге пройдет субботник в единственном в городе хосписе: приглашаются все неравнодушные
19:30, 05.05.2017
Герой шоу «Холостяк» поедет за екатеринбурженкой Дашей Клюкиной, ушедшей с проекта
19:05, 05.05.2017
Выбор НАШЕЙ: куда сходить на «Ночи музеев – 2017» в Екатеринбурге
18:55, 05.05.2017
Журналистам могут запретить писать о суициде
18:35, 05.05.20171
Вместо гей-клуба — спорт-бар: жителей дома на Сурикова обрадовали открытием нового заведения
18:20, 05.05.2017
Из-за генеральной репетиции парада в центре Екатеринбурга снова перекроют движение транспорта
18:15, 05.05.2017
Пора мыть окна и подоконники!
17:54, 05.05.20171
«Зовет маму и папу»: в Екатеринбурге на Уктусе нашли в подъезде 2-летнюю девочку без родителей
17:30, 05.05.2017
Как больше не делать платежи в банке – более выгодный способ погашения кредитов и займов
17:22, 05.05.20171
Такую картину можно увидеть у Абрамовича: в Екатеринбурге открыли музей художника Миши Брусиловского
17:21, 05.05.20174
В Екатеринбурге полицейские поздравили ветеранов с Днем Победы
16:54, 05.05.2017
Гендиректор Uber рассказал, когда в Екатеринбурге появится беспилотное такси
16:38, 05.05.2017
В Свердловской области школьники избили охранника магазина из-за 12 бутылок пива
16:14, 05.05.2017
Чтобы остальным жилось лучше: Министерство финансов РФ предложило реформу по сокращению числа пенсионеров
16:06, 05.05.20173
Соседи жалуются на вдову поэта-фронтовика Михаила Найдича, которая превратила квартиру в центре Екатеринбурга в помойку
16:00, 05.05.2017
В общине мусульман Свердловской области нашли запрещенные книги
15:40, 05.05.2017
«Меня от такого ролика передернуло»: блогер Лена Миро призвала посадить Руслана Соколовского
15:31, 05.05.20172
Экс-губернатора Челябинской области объявили в международный розыск
15:03, 05.05.2017
Екатеринбург ждут опрессовки: график испытаний теплосети
14:42, 05.05.2017
Эксперт объяснил, почему в руках жителя Екатеринбурга взорвался смартфон
14:40, 05.05.20171
Пользователи соцсетей отреагировали на майский снег в Екатеринбурге
14:15, 05.05.2017
В Екатеринбурге на Юго-Западе водитель «Рено Логан», нарушив правила, залетел на капот «Тойоты»
13:45, 05.05.2017
В Березовском руководство школы-интерната обвиняется в растрате «лишних» 1,2 миллиона рублей
13:07, 05.05.2017
100 голубей, гармони и песни: организаторы «Бессмертного полка» рассказали, как пройдет акция в Екатеринбурге
12:31, 05.05.2017
В Екатеринбурге студенты УрФУ отстояли свое право на шествие в День радио
12:30, 05.05.2017

Поиски на озере Аятском остановили, одного рыбака не нашли

Поиски на озере Аятском остановили, одного рыбака не нашли
16+
Фото: МЧС России по Свердловской области
Поиски будут возобновлены завтра.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.05.2017

Сегодня, 7 мая, спасатели Свердловской области приостановили поиски тела четвертого рыбака, утонувшего на озере Аятском под Невьянском. Тело обнаружено не было.

Завтра, 8 мая, спасатели возобновят поиски на водоеме. Будет привлечено спецоборудование.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Администратор, 07.05.2017, 13:00
Тэги: Смерть, МЧС
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Отключение света Уралмаш, Эльмаш Транспорт Рецензия Грипп Ельцин-центр Грипп в Екатеринбурге Семья Взрыв Знаменитости Погода ДТП Убийство в Рахмангулово Туризм Ловец покемонов Дети Новый год Хэллоуин-2015 Развлечения Авто Доска позора Новости дня Секс Хоккей Спорт Мода Ошибки врачей Парковки Смерть Криминал Здоровье Личное Экономика Мотоциклы ЖКХ Расстрел Эксклюзив Статистика Взятки Храм святой Екатерины Необычное В Екатеринбурге -40 градусов Искусство Лайфхак Интернет Обрушение крыши на Калинина Высокие технологии Волейбол Конкурсы Образование Кризис и санкции Коллекторы Дороги Скорая помощь Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Экономия Самолет Минобороны упал в Якутии В Египте разбился самолет с российскими туристами Самолет Опрос Студенты Катастрофа Скандал с Новиковым Женщины Психология ВУЗ СМИ Приостановка полетов в Египет Мистика Общественный транспорт Баскетбол Биатлон Недвижимость Приговор Лошагину Путин ЗАГС ИГИЛ Мужчины ЧМ-2018 Кто заработал Дом-2 Выставки Горячее Происшествия Фото Крушение самолета под Ростовом Видео Музыка Скандалы Рейтинг История Екатеринбурга Истории 9 мая Красота Розыск Убийство Ирины Вахрушевой Культура Позитив Мультимедиа Растения Шоу-бизнес Интервью Снос монастыря на Качканаре Горящие авто Новости Слухи Война ритуальных агентств Еда История успеха Производство Корь Религия Бэби-боксы Сибирская язва Жизнь в городе Голодовка в колонии Школа Репортаж Отношения Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Строительство Бизнес МЧС Пожар Военный репортаж Мировые новости Медицина Пусть говорят Гололед Отдых Расстрел на Депутатской Новости России Животные Дело Пьянкова Транспортная реформа Деньги Екатеринбуржцы в разных странах Ту 154 ГИБДД Суд Футбол Афиша Дорожные воины Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Тест 9 мая Расписание Политика

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru