Поиски на озере Аятском остановили, одного рыбака не нашли

Поиски будут возобновлены завтра.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.05.2017
Сегодня, 7 мая, спасатели Свердловской области приостановили поиски тела четвертого рыбака, утонувшего на озере Аятском под Невьянском. Тело обнаружено не было.
Завтра, 8 мая, спасатели возобновят поиски на водоеме. Будет привлечено спецоборудование.
- Напомним, лодка с четырьмя рыбаками перевернулась на озере вчера вечером. Тела трех рыбаков были практически сразу найдены - двое из них были в спасательных жилетах, которые помогли сотрудникам МЧС обнаружить тела, но, увы, не спасли жизни.