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На Эльмаше муж приковал жену к батарее и избил

На Эльмаше муж приковал жену к батарее и избил
16+
Фото: скриншот видео службы спасения "СОВА"
Освободить женщину удалось только благодаря специнстументу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017

В одном из домов Екатеринбурга на улице Корепина полиция и спасатели освободили женщину, которую приковал наручниками к батарее собственный муж.

В ходе пьяного застолья мужчина с собутыльником прицепил пострадавшую. По ее словам, они избивали ее целый день, но ей удалось сообщить о происходящем в полицию.

– Все находившиеся в квартире граждане были доставлены в дежурную часть для выяснения обстоятельств.  Полиция проводит проверку. Выясняются причины и детали инцидента. Мужчина 1973 года рождения задержан, – рассказали в городском МВД.

Прибывшие специалисты "СОВЫ" разрезали наручники и спасли женщину из плена.

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Олег Галимов, 07.08.2017, 08:24
Тэги: Криминал, Новости дня, Мужчины
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