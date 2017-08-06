На вокзале Екатеринбурга пассажира ударили кирпичом по голове и ограбили

Нападение произошло в здании, где идет ремонт.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017
На железнодорожном вокзале Екатеринбурга грабитель ударил пассажира кирпичом по голове и украл у него 25 тысяч рублей.
Нападение произошло в здании нового вокзала, где сейчас идут ремонтные работы. Неизвестный мужчина ударил пассажира кирпичом, а затем забрал деньги. Нападавшего задержали по горячим следам. Выяснилось, что грабитель – 36-летний нигде не работающий екатеринбуржец, который в прошлом был пять раз судим.
Во время обыска у него нашли похищенные деньги, часть которых он уже потратил на закуску и выпивку, сообщили в управлении на транспорте МВД по УрФО.
- Полицейские установили, что грабитель познакомился с пассажиром, который приехал в Екатеринбург из Нового Уренгоя на заработки. Вместе они выпивали на улице, а после отправились в здание вокзала, где и произошло нападение. Возбуждено уголовное дело.