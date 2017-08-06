Мать и дочь погибли во время пожара в Свердловской области

Специалисты не исключают поджог.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017

В Карпинске в ночь на 6 августа сгорел частный дом, в огне погибли мать и ее 15-летняя дочь.

Пожар на улице Тельмана начался в половине второго ночи. На площади 90 квадратных метров сгорели веранда и двухквартирный жилой дом, сообщили в областном управлении МЧС. На месте Чп работали семь спасателей и две пожарные машины. Потушить пожар удалось лишь в четвертом часу ночи.

По данным местного портала "Вечерний Карпинск", в момент возгорания в доме находились его хозяйка, ее брат и 15-летняя дочь. Женщинам выбраться из пожара не удалось – они погибли в своих постелях от отравления угарным газом, мужчина получил серьезные ожоги, пытаясь выйти их горящего дома. Он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Жильцы соседней квартиры не пострадали.