В Североуральске нашли тело утонувшего школьника

Поиски велись больше недели.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.08.2017

Тело подростка нашли вечером 5 августа неподалеку от поселка Крутой Лог, в воде под ветками и корягами, сообщает портал "Вечерний Краснотурьинск". Поиски тела вели сотрудники поисково-спасательного отряда Карпинска и местной противопожарной службы, а также полицейские и волонтеры.

Подросток утонул на шлюзах Колонгинского водохранилища, куда он отправился купаться с другом и мамой. Во время купания мальчика унесло течение.