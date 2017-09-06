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Площадь пожара – 120 «квадратов»: под Екатеринбургом всю ночь тушили жилой дом

Площадь пожара – 120 "квадратов": под Екатеринбургом всю ночь тушили жилой дом
16+
Фото: служба спасения "Сова"
На месте ЧП работали 16 спасателей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017

В Горном Щите вечером 6 сентября сгорел частный дом. Площадь пожара составила 120 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
 
Сообщение о пожаре поступило в 12 часу ночи. На улице Красной горели деревянные постройки во дворе жилого дома и сам дом. На место ЧП выехали пять пожарных машин и 16 спасателей, по прибытию которых ранг пожара был поднят до номера 1 бис (повышенный уровень сложности). По данным службы спасения "Сова", была большая угроза распространения огня на соседние здания.
 
 
 
  • На тушение пожара ушло несколько часов: спасатели завершили работу в шестом часу утра.
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Маша Шмурыгина, 07.09.2017, 08:10
Тэги: Фото, Пожар
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