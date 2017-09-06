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Свердловчанин отправится в колонию строгого режима за интернет-мошенничество

Свердловчанин отправится в колонию строгого режима за интернет-мошенничество
16+
Фото: Pixabay
Мужчину признали виновным в 40 эпизодах преступления.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017

В Реже суд вынес приговор Михаилу Костылеву, который признан виновным в 40 эпизодах интернет-мошенничества. 
 
С апреля по сентябрь 2016 года мужчина размещал на сайте поддельные сведения о сдаче в аренду жилья в разных регионах России, в том числе в республиках Хакасии и Коми, Архангельской области, ХМАО и других.

 Подсудимый предлагал гражданам для бронирования объектов жилой недвижимости внести предоплату на его банковскую карту в размере от 3 до 11 тысяч рублей,  сообщили в областной прокуратуре. 

В итоге 40 человек пострадали от действий Костылева. Материальный ущерб превысил 165 тысяч рублей. 
  • Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам колонии строгого режима.

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Маша Шмурыгина, 07.09.2017, 10:31
Тэги: Суд, Интернет
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