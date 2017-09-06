Свердловчанин отправится в колонию строгого режима за интернет-мошенничество

Мужчину признали виновным в 40 эпизодах преступления.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017

В Реже суд вынес приговор Михаилу Костылеву, который признан виновным в 40 эпизодах интернет-мошенничества.

С апреля по сентябрь 2016 года мужчина размещал на сайте поддельные сведения о сдаче в аренду жилья в разных регионах России, в том числе в республиках Хакасии и Коми, Архангельской области, ХМАО и других.

– Подсудимый предлагал гражданам для бронирования объектов жилой недвижимости внести предоплату на его банковскую карту в размере от 3 до 11 тысяч рублей, – сообщили в областной прокуратуре.

В итоге 40 человек пострадали от действий Костылева. Материальный ущерб превысил 165 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам колонии строгого режима.

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