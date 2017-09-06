Свердловчанин пойдет под суд за незаконную вырубку деревьев на полмиллиона рублей

Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017
В Красноуфимске будут судить 42-летнего "черного лесоруба", обвиняемого в незаконной вырубке леса.
В полицию о незаконной рубке хвойного леса сообщил сотрудник Красноуфимского лесничества. На место вырубки выезжали полицейские, они установили, что неизвестный вырубил около 50 кубометров леса. Инцидент произошел еще в ноябре 2016 года.
Позже полицейские установили, что подозреваемый – ранее не судимый и безработный житель деревни Ачитского района. Вырубленный лес он продал.
- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений". Ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. Уголовное дело передано в суд.