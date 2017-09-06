В Екатеринбурге 13 молодых людей с палками ограбили ТЦ «Кит»

Сотрудникам Росгвардии удалось задержать семерых налетчиков.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017

В Екатеринбурге экипаж группы задержания Росгвардии задержал мужчин, которые совершили разбойное нападение на торговый центр "Кит".

Экипаж получил тревожный сигнал из "Кита" 6 сентября, во время патрулирования улиц. Прибыв на место, бойцы Росгвардии задержали молодого человека, который в составе группы из 13 человек, вооруженных палками, ворвался в ТЦ "Кит". Они разбили витрины в магазинах "Связной" и "Билайн", избили охранников и украли мобильные телефоны, сообщили в Управлении вневедомственной охраны.

Еще шестерых участников налета сотрудники Росгвардии задержали по горячим следам. На место ограбления прибыла оперативно-следственная группа МВД, задержанных доставили в отдел полиции. Обстоятельства инцидента устанавливаются.