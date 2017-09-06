В Первоуральске из приемной семьи забрали семилетнюю девочку, которую избивала ее мать

Следователи завели уголовное дело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017

В Первоуральске следователи проверяют приемную семью, в которой избивали пятилетнего ребенка, а также действия органов, позволивших взять девочку на воспитание, сообщили 7 сентября в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.

По версии следствия, в 2011 году 38-летняя местная жительница взяла к себе в семью девочку 2010 года рождения. С октября 2015 по май 2017 она систематически наказывала ребенка, применяя к нему физическое и психическое насилие, в частности, била девочку ремнем.

В итоге, информация о неблагополучной приемной семье поступила в полицию. Уголовное дело по данному факту было возбуждено летом 2017 года в отношении женщины. Она подозревается в совершении преступления по статье "Истязание, совершенное в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии".

– Проводятся судебно-медицинские и судебно-психиатрические экспертизы в отношении приемной матери и пострадавшей девочки, допрашиваются свидетели. По результатам проведения расследования подозреваемой будет предъявлено обвинение. Ребенка уже забрали из неблагополучной семьи и разместили в учреждении социального профиля, с ней работал психолог, – уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Также следователь СКР даст правовую оценку действиям должностных лиц, разрешивших данной семье удочерить ребенка. Будет устанавливаться, в полном ли объеме были проведены все необходимые мероприятия, направленные на выяснение данных о личности женщины, условий ее проживания, а также осуществлялся ли контроль за дальнейшей жизнью ребенка у приемной мамы.

Следователи подчеркивают, что это не первый случай, когда в работе органов опеки были обнаружены существенные недочеты. В настоящее время расследование уголовного дела по факту истязания малолетней девочки продолжается.

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