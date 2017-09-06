В Свердловской области заведующая акушерским пунктом пойдет под суд за подделку документов

Медик пыталась получить таким образом стимулирующие выплаты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017

В Слободо-Туринском районе будут судить заведующую фельдшерско-акушерским пунктом районной больницы, обвиняемую в служебном подлоге.

Летом 2016 года 48-летняя заведующая подделывала документы о прохождении жителями диспансеризации, чтобы улучшить показатели своей работы и получить стимулирующие выплаты. Медик внесла в документы фиктивную информацию о том, что пять пациентов прошли диспансеризацию, хотя на деле они не получили никаких медицинских услуг.

Уголовное дело по статье "Служебный подлог" возбудили после прокурорской проверки. Материалы дела переданы в суд, обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы.