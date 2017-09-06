Видеокамеры засняли ночной налет мигрантов на ТЦ «КИТ»

В числе задержанных оказались и несовершеннолетние.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017
Камеры видеонаблюдения ТЦ "КИТ" засняли ночное ограбление двух салонов сотовой связи. На записях видно, как налетчики убегают с телефонами и избивают охранника.
– В совершении нападения принимали участие 13 человек, часть из которых являются несовершеннолетними. В результате совершённого преступления был причинён материальный ущерб двум салонам сотовой связи, похищено принадлежащее им имущество, а также применено физическое насилие к охранникам торговых точек, – сообщает Следственный комитет Свердловской области.
- Охранники оперативно передали сигнал сотрудникам Росгвардии, которые вели патрулирование в районе ТЦ. В итоге по горячим следам удалось задержать сразу семерых грабителей.
- В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье "Разбой".
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