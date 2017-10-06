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Грабителями ювелирного магазина в Екатеринбурге оказались двое пермяков

Грабителями ювелирного магазина в Екатеринбурге оказались двое пермяков
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Злоумышленников задержали "по горячим следам".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.10.2017

МВД Свердловской области опубликовало информацию о разбойном нападении на ювелирный магазин в Екатеринбурге, которое произошло 21 августа.

Двое неизвестных с ножом и пистолетом ворвались в торговый зал на улице Пехотинцев. Один из охранников магазина оказал активное сопротивление нападавшим и был избит.

Злоумышленники скрылись с места преступления на машине, после чего полиция сразу же объявила план "Перехват". Уже через полчаса грабители были задержаны на 341 километре Пермского тракта.

– Подозреваемыми оказались два жителя Пермского края, 26 и 27 лет, младший из которых ранее неоднократно был судим. В ходе личного досмотра полицейские изъяли у них травматический пистолет, – рассказали в пресс-службе областного МВД.

  • Возбуждено уголовное дело по статье "Разбойное нападение".
  • Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
  • До суда мужчины будут находиться в СИЗО.

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Олег Галимов, 07.10.2017, 18:12
Тэги: Криминал, Происшествия
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