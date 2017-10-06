В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Глобус»

Также появилась информация о "минировании" школы № 68.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.10.2017

Сегодня в Екатеринбурге эвакуировали посетителей ТЦ "Глобус" на улице Щербакова. В МВД заявили, что причин для паники нет.

– На данный момент оснований для утверждения, что зданиям и людям грозит реальная опасность, нет. На объекте, о котором идет речь найден бесхозный предмет. Более подробно прокомментирую по результатам начавшейся полицейской проверки, - рассказал "Нашей Газете" официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Также появилась информация о "минировании" школы № 68 в Орджоникидзевском районе.

НАШЕЙ удалось дозвониться до приемной учебного заведения, но там отказались комментировать происходящее и бросили трубку.

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