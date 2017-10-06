В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Глобус»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.10.2017
Сегодня в Екатеринбурге эвакуировали посетителей ТЦ "Глобус" на улице Щербакова. В МВД заявили, что причин для паники нет.
– На данный момент оснований для утверждения, что зданиям и людям грозит реальная опасность, нет. На объекте, о котором идет речь найден бесхозный предмет. Более подробно прокомментирую по результатам начавшейся полицейской проверки, - рассказал "Нашей Газете" официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
Также появилась информация о "минировании" школы № 68 в Орджоникидзевском районе.
НАШЕЙ удалось дозвониться до приемной учебного заведения, но там отказались комментировать происходящее и бросили трубку.
- Напомним, что на этой неделе эвакуации подверглись сразу десять школ Екатеринбурга.
- В общей сложности было эвакуировано 7 500 человек.
- Также уже было объявлено, что за сообщениями о "минировании" по всей стране стоят четверо россиян, которые совершают звонки из-за границы.
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