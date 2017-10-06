В Екатеринбурге из горящей пятиэтажки эвакуировали 12 человек

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На данный момент известно об одном пострадавшем. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.10.2017 Утром 7 октября в пятиэтажном доме на улице 8 марта загорелась квартира на четвертом этаже. Сотрудники МЧС спасли двух человек по пожарной автолестнице, еще десять человек вывели из подъезда. – Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу в 07.55 . Менее часа потребовалось пожарным, чтобы потушить огонь на площади 15 кв.м, – рассказали в пресс-службе областного МЧС. В тушении пожара были задействованы 21 человек, 7 пожарных машин.

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