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В Екатеринбурге из горящей пятиэтажки эвакуировали 12 человек

В Екатеринбурге из горящей пятиэтажки эвакуировали 12 человек
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Фото: архив НАШЕЙ
На данный момент известно об одном пострадавшем.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.10.2017

Утром 7 октября в пятиэтажном доме на улице 8 марта загорелась квартира на четвертом этаже. Сотрудники МЧС спасли двух человек по пожарной автолестнице, еще десять человек вывели из подъезда.

– Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу в 07.55 . Менее часа потребовалось пожарным, чтобы потушить огонь на площади 15 кв.м, – рассказали в пресс-службе областного МЧС.

  • В тушении пожара были задействованы 21 человек, 7 пожарных машин.
  • На данный момент известно об одном пострадавшем.

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Олег Галимов, 07.10.2017, 10:28
Тэги: Происшествия, МЧС
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