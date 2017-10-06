За один час в Екатеринбурге сгорели четыре машины и квартира

По предварительной информации никто не пострадал.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.10.2017

Минувшей ночью в Екатеринбурге в течение 50 минут произошло сразу три пожара. Первое сообщение поступило в МЧС в 2.27: на улице Автомагистральной загорелась квартира на четвертом этаже. Тушить пожар выезжали 10 сотрудников МЧС. Пламя удалось потушить за 6 минут.

Спустя полчаса на улице Громова загорелись автомобили Mitsubishi и ВАЗ-2109.

– В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Пожар потушен в течение трех минут, – рассказали в МЧС.

Последний из ночных пожаров произошел на улице Рассветной, где загорелся Peugeot и "четырнадцатая". Пламя потушили за 2 минуты.

Уже утром еще один пожар произошел на четвертом этаже пятиэтажки на улице 8 марта.

Спасателям пришлось эвакуировать из дома 12 человек.

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