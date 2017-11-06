Екатеринбуржца не пустили в кафе, и он его «заминировал»

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Теперь за злую шутку ему грозит три года колонии. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017 Полиция Екатеринбурга вычислила шутника, который "заминировал" кафе на улице Серафимы Дерябиной 6 ноября. – В полицию позвонил неизвестный и сообщил, что в одном из кафе заложена бомба. Специалисты-взрывотехники и спасатели эвакуировали из заведения порядка тридцати человек и обследовали помещение и прилегающую территорию. Никаких опасных предметов обнаружено не было, – рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга. Позже сыщики выяснили, что о "минировании" сообщил 33-летний местный житель. Свой поступок он объяснил тем, что его отказались впускать в кафе и он решил таким образом отомстить. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Ложное сообщение об акте терроризма".

Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, что в октябре житель Екатеринбурга "заминировал" ТРЦ "Карнавал". Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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