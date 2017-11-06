Журналист из Екатеринбурга получил осколочное ранение в Сирии

16+ Фото: Facebook Ильи Ушенина

В одном из жилых кварталов произошел взрыв фугаса. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017 Четверо российских журналистов и пятеро военнослужащих пострадали при подрыве террористами управляемого фугаса в одном из кварталов сирийского города Дейр-эз-Зор, сообщает Минобороны РФ. В числе пострадавших представителей СМИ и журналист НТВ из Екатеринбурга Илья Ушенин. Он получил осколочное ранение в живот и перелом пальцев рук. – Все пострадавшие оперативно эвакуированы на российскую авиабазу, где им оказана необходимая медицинская помощь. По докладам медиков, их жизни ничего не угрожает, – заявили в Министерстве обороны. Как написала в Facebook шеф-редактор "Четвертого канала" Елена Широкова, "Илья в сознании, шутит в свойственной ему манере, сильно посекло осколками руки, голову, весь перебинтованный". Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 07.11.2017, 12:31

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 07.11.2017, 12:31Тэги: Происшествия Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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