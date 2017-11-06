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Вышел погулять и не вернулся: в Екатеринбурге пропал 10-летний ребенок

Вышел погулять и не вернулся: в Екатеринбурге пропал 10-летний ребенок
16+
Фото: Инцидент Екатеринбург/ВКонтакте
Мальчик был одет в темно-синюю куртку и черные штаны.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017

В Екатеринбурге разыскивают 10-летнего мальчика Максима Тушканова, который накануне ушел погулять и не вернулся домой. Информацию об этом подтвердили в городском УМВД.

– Сейчас проводятся оперативные мероприятия по поиску пропавшего мальчика, ориентированы наряды полиции, – сообщили в полиции.

Ребенок накануне около 16.00 вышел погулять из дома №14 по Блюхера. О его пропаже его мама заявила в полицию в 23:25. Всех, кто видел мальчика или знает его местонахождение, родные просят позвонить по телефону + 7 953 383 26 94 (сестра мальчика Виктория).

  • Приметы: короткая стрижка, темно-карие глаза, рост 150 см. Был одет в темно-синюю куртку, в черные болоневые штаны, темно-красную шапку. На ногах серые короткие латыши, на руках – черные вязаные перчатки.

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Игорь Труш, 07.11.2017, 12:11
Тэги: Дети
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