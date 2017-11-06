В Екатеринбурге чемпионку мира по фитнесу поймали на торговле наркотиками

Полиция возбудила уголовное дело.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017
В Екатеринбурге при продаже наркотиков арестовали чемпионку России по фитнесу Яну Владимирову. В областном управлении МВД факт задержания подтвердили.
фото: Facebook Яны Владимировой
– Я не могу говорить о персональных данных задержанной и весе изъятого зелья, но могу сказать, что того количества наркотиков, что она продавала, хватает для возбуждения уголовного дела, – сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
- Яна Владимирова двукратная абсолютная чемпионка Европы, трехкратная чемпионкой мира, трехкратная вице-чемпионка "Мисс Вселенная".