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В Екатеринбурге подожгли памятник Борису Ельцину

В Екатеринбурге подожгли памятник Борису Ельцину
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Вандалы облили монумент бензином.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017

Сторонники незарегистрированной партии "Другая Россия" арестованы в Екатеринбурге после поджога памятника Борису Ельцину. Вандалы облили монумент бензином и подожгли его.

– Имена участников акции мне неизвестны. Известна исключительно принадлежность к нашей организации, – рассказал "Нашей Газете" представитель партии Александр Аверин.

В партии уже заявили, что арестован активист Игорь Щука. В отношении него собираются возбудить уголовное дело по статье "Вандализм":

 В Екатеринбурге за поджог памятника Ельцину задержан нацбол Игорь Щука. Сейчас он в 9 отделе полиции Екатеринбурга.

Фото: vk.com/drugoross

 – Задержанным оказался 31-летний мужчина из  другого региона. Сотрудники уголовного розыска установили, что гражданин нигде не работает, ранее судим. Его доставили  в райотдел, где сейчас допрашивают в присутствии адвоката, выясняют мотив противоправного поступка, круг связей. С места происшествия следственно-оперативная группа изъяла ряд вещественных доказательств, в том числе осколки разбившейся бутылки, в которой находилось воспламеняющееся вещество, – заявил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

  • В ГУ МЧС по Свердловской области заявили, что помощь пожарных в тушении пламени не понадобилась.
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Олег Галимов, 07.11.2017, 15:33
Тэги: Криминал, Происшествия, Пожар
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Олег07 ноября 2017, 15:42
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