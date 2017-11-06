В Екатеринбурге подожгли памятник Борису Ельцину

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Вандалы облили монумент бензином. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017 Сторонники незарегистрированной партии "Другая Россия" арестованы в Екатеринбурге после поджога памятника Борису Ельцину. Вандалы облили монумент бензином и подожгли его. – Имена участников акции мне неизвестны. Известна исключительно принадлежность к нашей организации, – рассказал "Нашей Газете" представитель партии Александр Аверин. В партии уже заявили, что арестован активист Игорь Щука. В отношении него собираются возбудить уголовное дело по статье "Вандализм": – В Екатеринбурге за поджог памятника Ельцину задержан нацбол Игорь Щука. Сейчас он в 9 отделе полиции Екатеринбурга. Фото: vk.com/drugoross – Задержанным оказался 31-летний мужчина из другого региона. Сотрудники уголовного розыска установили, что гражданин нигде не работает, ранее судим. Его доставили в райотдел, где сейчас допрашивают в присутствии адвоката, выясняют мотив противоправного поступка, круг связей. С места происшествия следственно-оперативная группа изъяла ряд вещественных доказательств, в том числе осколки разбившейся бутылки, в которой находилось воспламеняющееся вещество, – заявил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В ГУ МЧС по Свердловской области заявили, что помощь пожарных в тушении пламени не понадобилась.

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