В Екатеринбурге подожгли памятник Борису Ельцину

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017
Сторонники незарегистрированной партии "Другая Россия" арестованы в Екатеринбурге после поджога памятника Борису Ельцину. Вандалы облили монумент бензином и подожгли его.
– Имена участников акции мне неизвестны. Известна исключительно принадлежность к нашей организации, – рассказал "Нашей Газете" представитель партии Александр Аверин.
В партии уже заявили, что арестован активист Игорь Щука. В отношении него собираются возбудить уголовное дело по статье "Вандализм":
– В Екатеринбурге за поджог памятника Ельцину задержан нацбол Игорь Щука. Сейчас он в 9 отделе полиции Екатеринбурга.
Фото: vk.com/drugoross
– Задержанным оказался 31-летний мужчина из другого региона. Сотрудники уголовного розыска установили, что гражданин нигде не работает, ранее судим. Его доставили в райотдел, где сейчас допрашивают в присутствии адвоката, выясняют мотив противоправного поступка, круг связей. С места происшествия следственно-оперативная группа изъяла ряд вещественных доказательств, в том числе осколки разбившейся бутылки, в которой находилось воспламеняющееся вещество, – заявил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
- В ГУ МЧС по Свердловской области заявили, что помощь пожарных в тушении пламени не понадобилась.