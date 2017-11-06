В Екатеринбурге у здания больницы № 24 скончался мужчина

Пока неизвестно, был ли он пациентом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017

Сегодня вечером в Екатеринбурге близи здания больницы № 24, расположенной по переулку Рижский, было найден тело мужчины. Расследованием происшествия занимается Следственный комитет. Сейчас устанавливается, приняли ли в медицинском учреждении все усилия, чтобы спасти жизнь человеку.

– По факту смерти мужчины организовано проведение доследственной проверки.

Будет выяснятся не только точная причина смерти но и даваться оценка своевременности оказания необходимой помощи мужчине, скончавшемуся в непосредственной близости от больницы, – рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области

По словам очевидцев, никто из врачей или медицинского персонала не выходил на улицу в течение 10 минут, когда мужчине стало плохо, и окружающие позвали на помощь.

В Горздраве заявили, что мужчине все же была оказана медицинская помощь, и добавили, что проведут служебную проверку.

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