В Нижнем Тагиле водитель избил подростка, который «слишком медленно переходил дорогу»

Мама мальчика написала заявление в полицию. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017 Полиция Нижнего Тагила ищет водителя, который днем 5 ноября избил 13-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу, сообщает АН "Между строк". Как рассказала мама подростка, все произошло на регулируемом переходе на Вагонке. Мальчик был избит водителем за то, что "слишком медленно переходил дорогу на зеленый свет возле остановки "Лицей". Прохожие заступились за ребенка, водитель уехал. Заявление в полицию мама подростка уже написала. – Поступило сообщение от женщины, которая просит сотрудников правоохранительных органов привлечь к ответственности водителя, напавшего на ее сына-подростка. Сейчас инспекторы ПДН проводят проверку по данному факту, будет более подробно опрошен и сам мальчик. Также будем устанавливать машину и личность водителя, — сообщили в пресс-группе МУ МВД России "Нижнетагильское". Подозреваемый мужчина, как отметила мама пострадавшего, был за рулем автомобиля темно-синего цвета отечественного производства.

2 октября в Нижнем Тагиле мужчина избил 12-летнего подростка на улице.

В тагильском санатории "Руш" несколько мальчиков напали на 13-летнего товарища. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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