В Нижнем Тагиле пропал 15-летний подросток

Алексей Думачев ушел гулять 6 ноября и не вернулся.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017

В Нижнем Тагиле разыскивают 15-летнего Алексей Думачев, который пропал 6 ноября, сообщает tagilcity.

Друзья Алексея рассказали, что молодой человек ушел гулять днем, но домой не вернулся. Родители Алексея обратились с заявлением в полицию, теперь подростка разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Алексей был одет в синюю куртку, синие штаны и кроссовки серого цвета. Под курткой - серая кофта с капюшоном. Волосы русые, рост 173 сантиметра, всегда ходит в капюшоне. Из особых примет - хромота.

В школе, где учится молодой человек, информацию о его исчезновении подтвердили. Подростка характеризуют как положительного, позитивного, успевающего в учебе. Алексей воспитывался в благополучной семье, часто участвовал в олимпиадах.

Ранее НАША сообщала о розыске 10-летнего мальчика в Екатеринбурге. Ребенок также ушел на прогулку и не вернулся.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!