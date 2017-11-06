В Свердловской области рухнувшие качели отрезали палец 13-летнему мальчику

Прокуратура начала проверку местной управляющей компании.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017

На Урале в селе Николо-Павловское из-за сломавшихся качелей 13-летний подросток едва не остался без пальца. Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области, инцидент случился 4 ноября.

Предварительная версия случившегося у прокуратуры выглядит следующим образом:

– Мальчик раскачивал качели, на которых находился его друг. В этот момент оборвалось крепление качели, в результате чего произошла ампутация большого пальца руки подростка, – рассказали в надзорном ведомстве.

Ребенок оказался в больнице, где ему пришили оторванный палец. Прокуратура проводит проверку и устанавливает ответственных за содержание этой детской площадки.

– Соседние здания находятся на обслуживании управляющей компании "Наш дом", – добавили в ведомстве. – В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснят, входит ли в обязанности должностных лиц управляющей компании обслуживание детской игровой площадки и оборудования на ней.

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