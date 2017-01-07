Школьник в Екатеринбурге чуть не убил собственную мать

Женщина едва не умерла от большой кровопотери.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.01.2017

На Уралмаше пятикласник отправил родную мать в реанимацию. После жестокого избиения женщине удалили селезенку, сообщает Life.ru.

Женщина, которой исполнилось 53 года, поступила в реанимацию хирургического отделения больницы №23 с тяжелыми травмами после праздников. У нее была диагностирована большая кровопотеря, из-за которой она чуть было не лишилась жизни.

У пациентки были сломаны несколько ребер, разорвана селезенка, а синяки покрывали все тело. Сильно осложняло ситуацию то, что женщщина пролежала без помощи дома несколько дней.

Когда врачи поинтересовались источником этих травм, то ответ сразил их наповал: все побои женщине нанес ее собственный сын, пятикласник Саша.

«Мальчик умственно отсталый, маленький, щупленький, худенький. Ранее за ним не замечали признаков жестокости, — цитирует Life слова источника в правоохранительных органах. — Семья неблагополучная, отец повесился».

Сейчас постарадавшая мать восстанавливается после операции. Ее жизни ничто не угрожает, по крайней мере, в стенах больницы.