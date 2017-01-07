Следователи задержали нападавших в баре «Мизантроп» в Екатеринбурге

Инцидент произошел в ночь на 3 января.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.01.2017

Сотрудникам следственных органов удалось найти молодых людей, которые жестоко избили семейную пару в баре «Мизантроп» в Екатеринбурге.

Инцидент произошел в ночь на 3 января. Как рассказал пострадавший Znak.com, на него и его супругу в помещении бара напала толпа отморозков.

Все началось с того, что молодые люде приставали к двум девушкам, всяески провоцируя конфликт. В результате муж одной из них сделал им замечание, за что был изуверски избит.

Сильно досталось и его жене: у нее вывихнута ключица с разрывом связки, выявлено сотрясение мозга, сильно повреждены сягкие ткани лица.

Записи с камер видеонаблюдения были размещены в соцсетях с призывом помочь с поисками нападавших. Это принесло результаты: местные жители узнали в них участников группировки, в которой состоят детки обеспеченных семейств. Сами он называют себя «Бажовские».

Как сообщает издание, следователям удалось задержать нескольких из нападавшихю С ними проводятся следственные действия.