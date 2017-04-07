В Реже влюбленные подростки спрыгнули с крыши недостроенного здания

Девушка и молодой человек состояли в «группах смерти».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.04.2017

В Реже покончили с собой 14-летняя девушка и 19-летний молодой человек, сообщает Ura.ru 7 апреля.

Молодых людей нашли возле недостроенного здания и доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи не смогли им помочь - оба скончались от полученных травм в отделении реанимации.

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку гибели молодых людей. На место трагедии выезжал следователь по особо важным делам, следователь-криминалист областного управления Следственного комитета и сотрудники местного следственного отдела и полиции.

По предварительным данным, погибшие состояли в «группах смерти» в соцсетях. Приоритетная из версий случившегося - суицид.