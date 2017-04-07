В Реже влюбленные подростки спрыгнули с крыши недостроенного здания

Девушка и молодой человек состояли в «группах смерти».
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.04.2017
В Реже покончили с собой 14-летняя девушка и 19-летний молодой человек, сообщает Ura.ru 7 апреля.
Молодых людей нашли возле недостроенного здания и доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи не смогли им помочь - оба скончались от полученных травм в отделении реанимации.
Правоохранительные органы проводят доследственную проверку гибели молодых людей. На место трагедии выезжал следователь по особо важным делам, следователь-криминалист областного управления Следственного комитета и сотрудники местного следственного отдела и полиции.
По предварительным данным, погибшие состояли в «группах смерти» в соцсетях. Приоритетная из версий случившегося - суицид.
- В областном управлении прокуратуры сообщили, что ведомство намерено дать оценку действиям владельца недостроенного здания, с которого спрыгнули подростки.