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В Реже влюбленные подростки спрыгнули с крыши недостроенного здания

В Реже влюбленные подростки спрыгнули с крыши недостроенного здания
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Девушка и молодой человек состояли в «группах смерти».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.04.2017

В Реже покончили с собой 14-летняя девушка и 19-летний молодой человек, сообщает Ura.ru 7 апреля.
 
Молодых людей нашли возле недостроенного здания и доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи не смогли им помочь - оба скончались от полученных травм в отделении реанимации.
 
Правоохранительные органы проводят доследственную проверку гибели молодых людей. На место трагедии выезжал следователь по особо важным делам, следователь-криминалист областного управления Следственного комитета и сотрудники местного следственного отдела и полиции. 
 
По предварительным данным, погибшие состояли в «группах смерти» в соцсетях. Приоритетная из версий случившегося - суицид.
  • В областном управлении прокуратуры сообщили, что ведомство намерено дать оценку действиям владельца недостроенного здания, с которого спрыгнули подростки. 
 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 08.04.2017, 10:20
Тэги: Происшествия
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