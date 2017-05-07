Работают пять водолазов: на озере Аятском возобновились поиски рыбака с затонувшей лодки

Попавшего на озере мужчину ищут вторые сутки.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.05.2017
На озере Аятском под Невьянском спасатели возобновили поиски рыбака, который с друзьями перевернулся в лодке, сообщается 8 мая 2017 года на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области.
Дно вокруг затонувшей лодки исследуют пять специалистов. Глубина водоема местами достигает трех метров.
- Лодка с четырьмя рыбаками перевернулась на озере вечером 6 мая. Тела трех рыбаков были практически сразу найдены - двое из них были в спасательных жилетах, которые помогли сотрудникам МЧС обнаружить тела.