В Екатеринбурге горит ЖК «Рассветный» на ЖБИ

Дома в жилищном комплексе не заселены.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.05.2017
В Екатеринбурге 8 мая 2017 года загорелся строящийся дом в жилищном комплексе «Рассветный», сообщает читатель «Нашей Газеты» Илья Останин.
Задымление произошло на уровне первого этажа. В результате копотью покрылась облицовка здания с первого по третий этажи.
В МЧС об обстоятельствах пожара не уточняют. Информации о пострадавших нет.
- Всего в жилищный комплекс «Рассветный» (застройщик «ЛСР. Недвижимость - Урал») входят пять домов высотой в 26 этажей.
- Сдача двух домов запланирована на третий квартал 2017 года. Третий дом застройщик планирует заселять с третьего квартала 2018 года.