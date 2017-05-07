В Екатеринбурге на «Уралмашзаводе» рабочего раздавило деталью буровой вышки

Полиция и следователи ищут инструкторов по технике безопасности

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.05.2017

В Екатеринбурге утром 8 мая 2017 года погиб рабочий на территории «Уралмашзавода». Подробности происшествия рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, информация о несчастном случае поступила в полицию в 09.05 от бригады скорой помощи. В цехе № 343 на сотрудника предприятия рухнула тяжелая балка. Мужчина погиб на месте.

— По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Сотрудники полиции и СК опрашивают представителей руководства цеха, чтобы понять, кто отвечает за меры безопасности, проводился ли с людьми инструктаж, — сказал Валерий Горелых.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области добавили, что в связи с гибелью рабочего началась доследственная проверка.