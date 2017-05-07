В Среднеуральске нашли скелет в сандалиях

На месте обнаружения останков работают сотрудники полиции и следователи.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.05.2017

В Среднеуральске вечером 8 мая 2017 года местные жители нашли в канаве на улице Дзержинского человеческий скелет. Об этом «Нашей Газете» рассказал читатель Андрей.

По его словам, скелет небольшого роста. На месте, где предположительно были ноги, находятся кроссовки большого размера.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил эту информацию.

— Да, действительно, в 18.05 в ГУ МВД России по Свердловской области поступило сообщение от коллег из Верхней Пышмы об обнаружении человеческих останков, — сказал Валерий Горелых.

По его словам, на месте обнаружения в настоящее время работает следственно-оперативная группа из территориального ОВД и представитель Следственного комитета России. Сыщики ведут отработку по базам без вести пропавших.