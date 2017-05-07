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В Среднеуральске нашли скелет в сандалиях

В Среднеуральске нашли скелет в сандалиях
16+
Фото: Андрей
На месте обнаружения останков работают сотрудники полиции и следователи.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.05.2017

В Среднеуральске вечером 8 мая 2017 года местные жители нашли в канаве на улице Дзержинского человеческий скелет. Об этом «Нашей Газете» рассказал читатель Андрей.

По его словам, скелет небольшого роста. На месте, где предположительно были ноги, находятся кроссовки большого размера.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил эту информацию.

— Да, действительно, в 18.05 в ГУ МВД России по Свердловской области поступило сообщение от коллег из Верхней Пышмы об обнаружении человеческих останков, — сказал Валерий Горелых.

По его словам, на месте обнаружения в настоящее время работает следственно-оперативная группа из территориального ОВД и представитель Следственного комитета России. Сыщики ведут отработку по базам без вести пропавших.

  • По итогам проверки, которую проводят правоохранительные органы, будет принято процессуальное решение.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 08.05.2017, 19:40
Тэги: Смерть
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