Под Екатеринбургом скорая помощь застряла на размытой дороге, когда везла пациента в больницу

Вытащить автомобиль смогли только "Газелью".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017

В понедельник, 7 августа, скорая помощь с пациентом застряла на проселочной дороге в грязи. Бригада врачей вместе с местными жителями пытались вытолкать автомобиль, но помочь им смогла только "Газель".

Скорая помощь приехала в коллективный сад под Екатеринбургом на вызов к 80-летней пенсионерке, которая сломала ногу. В итоге на обратном пути, когда пострадавшую госпитализировали, автомобиль застрял на дороге в лесу, которую размыло из-за дождей.

Севшей на картер скорой помочь пытались местные жители, они подкладывали под колеса камни и доски, но выручить машину не вышло. В итоге через полчаса встречная "Газель" на буксире вытащила автомобиль.