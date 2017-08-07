Пьяный житель Нижнего Тагила разбился насмерть, выпав из окна

Мужчина скончался на месте от полученных травм.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017
Житель Нижнего Тагила разбился насмерть, выпав из окна дома в Тагилстроевском районе. Точные причины падения пока не установлены, но, скорее всего, дело в злоупотреблении алкоголем.
– Инцидент случился 5 августа в 16:00, – цитирует TagilCity.ru пресс-группу УВД Нижнего Тагила. – По словам соседей, мужчина 1979 злоупотреблял алкоголем. В состоянии опьянения он и вышел из окна по неустановленным причинам. От полученных в результате падения травм мужчина погиб на месте.
- Напомним, на прошлой неделе уральцы также погибали, падая с большой высоты. Возле новостройки в районе Южного автовокзала были найдены тела молодого человека и девочки-подростка. В пятницу утром по адресу Луначарского, 210 обнаружили тело девушки.
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