В Алапаевске пропал пенсионер

Он имеет татуировку на руке и страдает провалами в памяти.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017

В Алапаевске объявили в розыск Ивкина Владимира Николаевича 1949 года рождения. Утром 28 июля 2017 года он ушел из дома и пропал.

Приметы : рост 149 см, среднего телосложения, лицо овальное, короткие седые волосы, карие глаза, густые брови, губы тонкие, подбородок прямой.

Был одет темно-синию куртку, черное спортивное трико с тремя белыми полосами по бокам, резиновые сапоги.

Особые приметы: на кисти руки татуировка "УРАЛ", страдает провалами в памяти.

Если кому-либо известно об обстоятельствах исчезновения или местонахождение Ивкина В.Н., просьба сообщить по телефону: 02 или 8(34346)3-42-25.

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