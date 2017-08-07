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В Алапаевске пропал пенсионер

В Алапаевске пропал пенсионер
16+
Фото: ГУ МВД Свердловской области
Он имеет татуировку на руке и страдает провалами в памяти.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017

В Алапаевске объявили в розыск Ивкина Владимира Николаевича 1949 года рождения. Утром 28 июля 2017 года он ушел из дома и пропал.

Приметы: рост 149 см, среднего телосложения, лицо овальное, короткие седые волосы, карие глаза, густые брови, губы тонкие, подбородок прямой.

Был одет темно-синию куртку, черное спортивное трико с тремя белыми полосами по бокам, резиновые сапоги.

Особые приметы: на кисти руки татуировка "УРАЛ", страдает провалами в памяти.

Если кому-либо известно об обстоятельствах исчезновения или местонахождение Ивкина В.Н., просьба сообщить по телефону: 02 или 8(34346)3-42-25.  

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Олег Галимов, 08.08.2017, 18:59
Тэги: Новости дня, Розыск, Новости
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