В Алапаевске пропал пенсионер

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017
В Алапаевске объявили в розыск Ивкина Владимира Николаевича 1949 года рождения. Утром 28 июля 2017 года он ушел из дома и пропал.
Приметы: рост 149 см, среднего телосложения, лицо овальное, короткие седые волосы, карие глаза, густые брови, губы тонкие, подбородок прямой.
Был одет темно-синию куртку, черное спортивное трико с тремя белыми полосами по бокам, резиновые сапоги.
Особые приметы: на кисти руки татуировка "УРАЛ", страдает провалами в памяти.
Если кому-либо известно об обстоятельствах исчезновения или местонахождение Ивкина В.Н., просьба сообщить по телефону: 02 или 8(34346)3-42-25.
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