В центре Екатеринбурга ограбили квартиру

Хозяин жилья в данный момент за границей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017

В ночь с 6 на 7 июля в Екатеринбурге, в доме по адресу Николая Никонова, 6 произошло ограбление. По информации "Нашей Газеты" воры вскрыли дверь отмычкой и взломали сейф. Полиция уже изъяла видеозаписи с камер наблюдения.

Жильцы ЖК "Де Геннин" распространяют между собой эти кадры. Возможно, именно на них запечатлены грабители.

Судя по времени на записях с камер, ограбление произошло после 03.45 часов.

– Мы подтверждаем данный факт. Сообщение поступило в полицию днем 7 августа. На место выезжала оперативная группа и осмотрела место преступления, – сообщили "Нашей Газете" в пресс-группе МВД Екатеринбурга

При этом кражу заметили соседи, а не владелец квартиры. Хозяин жилища в данный момент находится за границей. Он будет опрошен сразу по возвращению в Россию.

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