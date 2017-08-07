В детском лагере под Асбестом умер подросток

Несчастье произошло во время тренировки по боевому искусству.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017
Днем 8 августа в одном из детских лагерей под Асбестом скончался 16-летний подросток. Трагедия произошла во время занятий по боевому искусству.
– На месте происшествия работают следователь, судебный медицинский эксперт и полиция. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, тело умершего подростка направлено для проведения судебной медицинской экспертизы в целях установления точной причины смерти, – сообщает СК Свердловской области.
Сейчас следователи проверяют, проходил ли подросток медицинское обследование перед допуском к тренировке.
- Возбуждено уголовное дело постатье "Причинение смерти по неосторожности".
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