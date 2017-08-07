В Свердловской области будут судить начальника ремонтной площадки, из-за которого слесаря завалило грунтом

Рабочий получил тяжелые травмы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017

В Сухоложском районе перед судом предстанет начальник производственного участка, на котором в прошлом году серьезно пострадал рабочий.

В сентябре 2016 года в одном из сел района 56-летний начальник производственного участка не проследил, чтобы стены траншеи закрепили щитами, не проверил уровень откосов и отправил слесаря проводить ремонт в траншее. Из-за нарушения правил безопасности во время работ по очистке водопроводной трубы от земли на слесаря обрушились стены траншеи, и грунт завалил рабочего. Пострадавший получил тяжелые травмы.

После ЧП возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".