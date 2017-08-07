В Свердловской области хотели взорвать мост через Исеть подушкой

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017
В Каменске-Уральском вынесли приговор местному лжеминеру. В апреле этого года 37-летний Александр Хмелев позвонил в полицию и заявил, что собирается взорвать мост через реку Исеть.
Именно такая идея ударила в голову мужчине после спиртного. Придя на мост, он подложил себе под куртку подушку, тем самым пытаясь сымитировать бомбу.
– После получения сообщения прибывшие на место сотрудники полиции задержали Хмелева. При проверке полученная информация не подтвердилась, взрывчатые вещества при нем не были обнаружены, – сообщает областная прокуратура.
Теперь у лжеминеру придется ответить за свой розыгрыш перед обществом. Суд назначит ему 240 часов обязательных работ.
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