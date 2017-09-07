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Екатеринбуржец сорвался с горы в реку на отдыхе в Сочи

Екатеринбуржец сорвался с горы в реку на отдыхе в Сочи
16+
Фото: wikipedia.org
Мужчину госпитализировали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017

В Сочи 43-летний житель Екатеринбурга сорвался с горы в реку Мацеста в районе железнодорожной станции, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда. 
 
Сообщение о происшествии поступило спасателям в восьмом часу вечера 6 сентября. Житель Екатеринбурга сорвался с высоты нескольких метров и упал в русло реки, получив при этом травму спины. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения достали пострадавшего из воды и эвакуировали на берег, где его уже ждали медики.
 
На машине скорой помощи екатеринбуржца доставили в больницу. 

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Маша Шмурыгина, 08.09.2017, 12:48
Тэги: Происшествия
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