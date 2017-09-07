Жителя Свердловской области поймали под Сочи с 3,5 килограммами наркотиков

Его отправили в СИЗО.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017

Полиция Сочи задержала свердловчанина, который перевозил большую партию наркотиков. Мужчину остановили для проверки документов на посту Магри, в беседе с водителем иномарки полицейские обратили внимание на то, что он явно нервничает.

В результате обыска салона машины были найдены 6 пакетов с порошкообразным и кристаллическим веществом. Еще 8 полимерных пакетов с веществом серо-зеленого цвета лежали под запасным колесом в багажнике.

– Согласно проведенной экспертизе, изъятые вещества являются наркотическими средствами производным N-метилэфедрона, массой свыше 1,4 килограмма и индола, массой более 2 килограммов, – сообщает пресс-служба МВД Краснодарского края.

В отделе полиции задержанный рассказал, что работает наркокурьером и собирался сделать закладки на территории города-курорта Сочи.

В отношении него завели уголовное дело по статье "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере".

Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет.

В настоящее время задержанный арестован и помещен в СИЗО.

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