«Била по малозначительным поводам»: комментарий следователей об истязании девочки в Первоуральске

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017
Следственный комитет Свердловской области дополнил информацию об инциденте в Первоуральске, где женщина истязала свою приемную дочь.
– В рамках следственных мероприятий проводятся судебно-медицинские и судебно-психиатрические экспертизы в отношении подозреваемой женщины и пострадавшей девочки, допрашиваются свидетели, анализируется необходимая документация, осуществляются иные мероприятия.
По результатам проведения судебной психиатрической экспертизы в отношении женщины, следствием будет предъявлено подозреваемой соответствующее обвинение. В целях защиты прав малолетней потерпевшей, девочка изъята из данной неблагополучной семьи и помещена в учреждение социального профиля, где ей была оказана необходимая психологическая помощь, – рассказал официальный представитель СК по Свердловской области Александр Шульга.
- Напомним, что в 2011 году 38-летняя местная жительница взяла к себе в семью девочку 2010 года рождения.
- С октября 2015 по май 2017 она систематически наказывала ребенка, применяя к нему физическое и психическое насилие, в частности, била девочку ремнем.
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