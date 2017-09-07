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Под Асбестом бык убил хозяина

Под Асбестом бык убил хозяина
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Следователи считают, что животное не представляет угрозы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017

Несчастный случай произошел в поселке Шамейский под Асбестом. Местного жителя убил его собственный бык. На данный момент известно, что животное нанесло мужчине травмы, от которых он впоследствии умер.

– Ведется проверка Следственным отделом по городу Асбесту. По нашим данным, бык пойман родственниками погибшего. После подведения итогов расследования будет принято соответствующие решение, – рассказал "Нашей Газете" официальный представитель СК по Свердловской области Александр Шульга.

  • В ведомстве также добавили, что сейчас бык не представляет угрозы.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Олег Галимов, 08.09.2017, 11:08
Тэги: Новости дня, Животные, Новости
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