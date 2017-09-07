Под Асбестом бык убил хозяина

Следователи считают, что животное не представляет угрозы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017
Несчастный случай произошел в поселке Шамейский под Асбестом. Местного жителя убил его собственный бык. На данный момент известно, что животное нанесло мужчине травмы, от которых он впоследствии умер.
– Ведется проверка Следственным отделом по городу Асбесту. По нашим данным, бык пойман родственниками погибшего. После подведения итогов расследования будет принято соответствующие решение, – рассказал "Нашей Газете" официальный представитель СК по Свердловской области Александр Шульга.
- В ведомстве также добавили, что сейчас бык не представляет угрозы.