Полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины, чье тело нашли в Арамиле

Жители города говорили о маньяке-каннибале, так как у жертвы отсутствовали мышцы на голенях.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017
Силовики задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины, чей изуродованный труп нашли в Арамиле, сообщает "АиФ-Урал" со ссылкой на информированный источник.
Тело женщины обнаружили возле пруда неподалеку от плотины 5 сентября. С голеней убитой срезали мышцы до костей, что породило в городе слухи о маньяке-каннибале. Жители стали паниковать и призывать не ходить по улицам в одиночку в темное время суток. Говорили также, что убитая женщина – не единственная жертва.
В областном Следственном комитете от комментариев отказались.