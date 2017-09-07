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Полиция арестовала свердловчанина, который заказал наркотики из-за границы

Полиция арестовала свердловчанина, который заказал наркотики из-за границы
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017

В среду, 6 сентября, сотрудники транспортной полиции в аэропорту "Кольцово" задержала после личного досмотра жителя Краснотурьинска. У него нашли прозрачный пакет с белым порошком, сообщает транспортная полиция по УрФО.

Мужчина 1988 года рождения получил международное отправление на почте в своем родном городе.

– Согласно заключению экспертов, изъятое в крупном размере вещество является психотропным и его свободный оборот запрещен в России, – сообщает пресс-служба ведомства.

  • Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
  • Подозреваемый задержан, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Олег Галимов, 08.09.2017, 17:17
Тэги: Криминал, Новости дня, Происшествия
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