Труп жителя Невьянска нашел его друг, который пришел извиниться за избиение

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017
В Невьянске завели уголовное дело на местного рецидивиста, который убил своего знакомого. В июне этого года приятели распивали спиртное, в ходе чего произошел конфликт.
– Злоумышленник нанес своему оппоненту несколько ударов кулаками и ногами по голове и туловищу. От полученных ударов потерпевший упал на диван, а злоумышленник ушел к себе домой, – сообщили в Следственном комитете.
На следующее утро мужчина решил вернуться в дом друга и извиниться, но когда пришел в квартиру, то обнаружил, что тот скончался. Испугавшись, он не стал сообщать о случившемся, а просто продолжил пьянствовать.
На следующие сутки тело обнаружила местная жительница. После обращения в правоохранительные органы злоумышленник был найден и задержан.
- Уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" передано в суд.
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