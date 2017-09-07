Труп жителя Невьянска нашел его друг, который пришел извиниться за избиение

После этого он продолжил пьянствовать.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017

В Невьянске завели уголовное дело на местного рецидивиста, который убил своего знакомого. В июне этого года приятели распивали спиртное, в ходе чего произошел конфликт.

– Злоумышленник нанес своему оппоненту несколько ударов кулаками и ногами по голове и туловищу. От полученных ударов потерпевший упал на диван, а злоумышленник ушел к себе домой, – сообщили в Следственном комитете.

На следующее утро мужчина решил вернуться в дом друга и извиниться, но когда пришел в квартиру, то обнаружил, что тот скончался. Испугавшись, он не стал сообщать о случившемся, а просто продолжил пьянствовать.

На следующие сутки тело обнаружила местная жительница. После обращения в правоохранительные органы злоумышленник был найден и задержан.

Уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" передано в суд.

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