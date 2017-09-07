В Ревде подозреваемый в убийстве девушки больше года писал сообщения от имени жертвы

Свердловчанка пропала весной 2016 года.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017
В Ревде раскрыли убийство, произошедшее весной 2016 года. Выяснилось, что подозреваемый в преступлении полтора года писал сообщения в интернете от имени своей жертвы, сообщает портал "Ревда-Инфо" со ссылкой на старшего следователя Следственного отдела областного Следственного комитета по Ревде Александра Рудя.
В июле 2017 года грибник нашел в лесу неподалеку от садовых участков человеческий череп. Прибывшие полицейские обнаружили под полуобгоревшим валежником скелет, лежавший с остатками одежды в мешке из-под картошки. Ноги трупа были связаны.
Экспертиза выявила на черепе и лицевых костях повреждения, после чего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Личность установили по ДНК: генетический профиль погибшей совпал с ДНК матери 24-летней девушки, пропавшей в марте прошлого года.
Мать девушки обращалась в полицию с заявлением о пропаже дочери, однако позже девушка написала в соцсетях своим друзьям, что у нее все хорошо, она уехала и искать ее не нужно. Близкие не стали беспокоиться, так как девушка и раньше могла долго не приходить домой, хотя у нее есть двое маленьких детей.
Однако силовикам удалось установить, что все сообщения, которые приходили от девушки, на самом деле писал ее друг – 32-летний житель Ревды. Во время розыска девушки его вызывали в полицию, однако он сказал, что расстался с ней.
- Под тяжестью доказательств мужчина признался в убийстве, но при этом заявил, что не хотел убивать девушку. По его словам, это произошло случайно: во время ссоры он просто толкнул ее, а она неудачно упала. Однако его версия не сходится с результатами экспертизы, поэтому мужчине предъявили обвинение в убийстве.
- Прятал труп обвиняемый со своим приятелем. Вместе они завернули тело в мешок, отвезли в лес, закидали ветками, облили бензином и подожгли. Мужчины пытались сжечь тело несколько дней - из-за снега и сырости это им не удавалось.