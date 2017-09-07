В Ревде подозреваемый в убийстве девушки больше года писал сообщения от имени жертвы

Свердловчанка пропала весной 2016 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017

В Ревде раскрыли убийство, произошедшее весной 2016 года. Выяснилось, что подозреваемый в преступлении полтора года писал сообщения в интернете от имени своей жертвы, сообщает портал "Ревда-Инфо" со ссылкой на старшего следователя Следственного отдела областного Следственного комитета по Ревде Александра Рудя.

В июле 2017 года грибник нашел в лесу неподалеку от садовых участков человеческий череп. Прибывшие полицейские обнаружили под полуобгоревшим валежником скелет, лежавший с остатками одежды в мешке из-под картошки. Ноги трупа были связаны.

Экспертиза выявила на черепе и лицевых костях повреждения, после чего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Личность установили по ДНК: генетический профиль погибшей совпал с ДНК матери 24-летней девушки, пропавшей в марте прошлого года.

Мать девушки обращалась в полицию с заявлением о пропаже дочери, однако позже девушка написала в соцсетях своим друзьям, что у нее все хорошо, она уехала и искать ее не нужно. Близкие не стали беспокоиться, так как девушка и раньше могла долго не приходить домой, хотя у нее есть двое маленьких детей.

Однако силовикам удалось установить, что все сообщения, которые приходили от девушки, на самом деле писал ее друг – 32-летний житель Ревды. Во время розыска девушки его вызывали в полицию, однако он сказал, что расстался с ней.