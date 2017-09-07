В Свердловской области две воровки заперли пенсионерку на балконе

Они представились работниками социальной службы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017

Полиция Верхней Салды задержала мошенницу, которая в паре с сообщницей ограбила пенсионерку в апреле этого года.

Мошенницы под видом работников социальной службы постучали в дверь квартиры пожилой женщины и рассказали о предстоящем обмене денежных купюр. Воровки напугали доверчивую пенсионерку, заявив, что если она проигнорирует их предупреждение, то лишится всех накоплений.

Потерпевшая сходила до банкомата, сняла 80 500 рублей и положила их в тайник в присутствии мошенниц.

– Одна из злоумышленниц отвлекла внимание жертвы, а вторая похитила деньги из тайника и скрылась. Причем оставшаяся подельница выманила уже ничего не понимающую пожилую женщину на балкон и закрыла там, – сообщает пресс-служба МВД Свердловской области.

Крики пенсионерки услышала дворник, которая поднялась в дом и открыла балкон. После этого женщины вызвали полицию. Одной из подозреваемых оказалась ранее судимая жительница Нижнего Тагила. Сыщикам удалось задержать ее только в августе.

В отношении нее завели уголовное дело по статье "Кража". Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Вторую воровку до сих пор ищут.

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